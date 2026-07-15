RKMP की तर्ज पर डेवलप होंगे एमपी के 4 रेलवे स्टेशन, PM नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण

अमृत भारत स्टेशन योजना देशभर में 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू किया गया एक चालू भारतीय रेलवे मिशन है। यह भारत सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं, जैसे भारतनेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, औद्योगिक गलियारे, भारतमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सागरमाला का समर्थक और लाभार्थी दोनों है। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करके उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त आधुनिक और एकीकृत परिवहन केंद्र के रूप में विकसित करना है।