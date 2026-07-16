दो मंत्रियों के विभाग ले लिए, भाजपा की किरकिरी कराने वाले ‘विवादित सात’ मंत्री अब भी बेदाग!

MP Cabinet Ministers Controversy- भले ही कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान व राज्य मंत्री लखन पटेल के विभाग ले लिए गए हों, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री विजय शाह व कैलाश विजयवर्गीय सहित 7 अन्य पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि इन मंत्रियों से जुड़े विवादों ने कई मौकों पर मध्यप्रदेश की किरकिरी कराई। ऐसी नौबत ला दी कि सत्ता व संगठन को जवाब तक देने पड़े। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च न्यायिक संस्थाओं को दखल देना पड़ा। तब भी यह मंत्री सरकार में बने हुए हैं।