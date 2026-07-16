भोपाल में 25 जुलाई से दौड़ेंगी ई-बसें, किराया महज 1.50 रुपए प्रति कि.मी

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ई-बस सेवा की शुरुआत अब 25 जुलाई से होने जा रही है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ 20 जुलाई से 5 दिनों तक बसों को शहर के अलग - अलग रास्तों पर चलाकर इनका ट्रायल रन करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 25 जुलाई के आसपास शहर के 10 रास्तों पर इलेक्ट्रिक बसों का कमर्शियल रन शुरू कर दिया जाएगा।