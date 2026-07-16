भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को सुरक्षा निधि का झटका, 20% तक बढ़े बिल

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को सुरक्षा निधि के नाम पर तेज झटका लगा है। इस महीने उपभोक्ताओं के बिजली बिल 20 फीसदी तक बढ़े हुए आए हैं। दो लाख बिजली उपभोक्ताओं से बिजली के बिल में 80 लाख रुपए तक की निकासी करने का इंतजाम कर लिया गया है। सालभर में जून, जुलाई और अगस्त की बिजली खपत के बिल के साथ सुरक्षा निधि का समायोजन किया जाता है। जून में की गई खपत का बिल अब जुलाई में मिला है और इसलिए ही ये उपभोक्ताओं को भारी पड़ रहा है।