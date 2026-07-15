नौकरीपेशा लोगों को रिटर्न भरे महीना बीता, एमपी में रिफंड अटकने से बढ़ी चिंता, सरकार देरी पर लेती है 12% ब्याज

आयकर विवरणी दाखिल करने के बाद सामान्य तौर पर 7 से 10 दिन में रिफंड आ जाता है, लेकिन इस बार करीब एक महीने का समय गुजर चुका है। इस देरी से आयकरदाता चिंता में है। विभागीय जानकारों का कहना है कि, विभाग में सख्त सत्यापन और डेटा विसंगतियों के कारण आयकर रिफंड में देरी होती है। आयकर विभाग दाखिल किए गए रिटर्न की वार्षिक सूचना विवरण (एआइएस) और फॉर्म 26 एएस से मिलान करता है। अगर आय, टीडीएस या कटौतियों से मेल नहीं खाती है तो रिटर्न को जांच के लिए चिन्हित किया जाता है।