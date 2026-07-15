ब्रेनवाश फिर देह व्यापार: भोपाल की दो बहनों के आंसुओं ने खोला तस्करी का खौफनाक सच, मुंबई तक फैला जाल

कुछ समय बाद उन्हें अहसास हुआ कि यह शादी नहीं, बल्कि मानव तस्करी का जाल था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने दोनों किशोरियों का मानसिक रूप से ब्रेनवाश किया और उनका शोषण किया। पूछताछ में यह भी पता चला कि गिरोह अन्य जिलों से भी नाबालिग लड़कियों को इसी तरह फंसाता था और उन्हें बड़े शहरों तक ले जाने की तैयारी करता था पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी विनोद प्रजापति ने एक बच्ची को रितिक सपेरा और दूसरी को बह्रश्वपा सपेरा के साथ भेज दिया। रास्ते में आरोपियों ने भरोसा जीतने और भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में करने की कोशिश की। बाद में एक बहन को शिवपुरी के कंजर मोहल्ले और दूसरी को गुना के पास सपेरा बस्ती में रखा गया। दोनों को अच्छे जीवन और शादी का सपना दिखाकर ब्रेनवाश करके अलग-अलग युवकों के साथ पत्नी की तरह के लिए मजबूर किया गया।