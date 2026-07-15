भोपाल के युवाओं में बढ़ा सोशल मीडिया ‘हेल्थ हैक्स’ का क्रेज, पर रील का चमत्कार अकसर होता है सेहत से खिलवाड़

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक युवा सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ता है, ताकि उसकी बॉडी 'डिटॉक्स' हो सके। दूसरा जिम जाने से पहले कच्चे अंडे गटक रहा है, क्योंकि रील वाले 'इन्फ्लुएंसर' ने कहा था कि, इससे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। वहीं, शाहपुरा लेक पर वॉक करने वाले कई लोग आजकल ब्लैक कॉफी में घी मिलाकर पीते नजर आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि, उनकी चर्बी बर्फ की तरह पिघल जाएगी।