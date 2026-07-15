एमपी में आजीविका मिशन से दूसरी बार छीनी टेक होम राशन व्यवस्था, WCD को जिम्मा

प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र लगातार अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और विभागीय अफसरों की टीम ने 73 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था। सूत्र बताते हैं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव ये कहकर लौटा दिया कि, अपग्रेड करने में आपत्ति नहीं है। लेकिन भवन बनने और उपकरण खरीदने के बाद भी डॉक्टर नहीं मिलते। इस तरह अपग्रेड करने से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि, जिन केंद्रों में डॉक्टरों की कमी है, उन्हें पहले भरा जाए। तब इन केंद्रों को अपग्रेड करने पर विचार किया जाएगा। अलग-अलग कारणों से कैबिनेट से इस बार दो अन्य प्रस्तावों को भी लौटाया गया है।