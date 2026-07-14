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एमपी में UCC लागू करने की तैयारी पूरी, 18 जुलाई की विशेष कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में आएगा विधेयक

MP UCC Bill- मध्यप्रदेश सरकार 18 जुलाई को जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट बैठक करने वाली है, जिसमें समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी है...।
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भोपाल

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Manish Geete

Jul 14, 2026

Mohan Cabinet Meeting

Mohan Cabinet Meeting- मोहन कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को हुई।

Madhya Pradesh Uniform Civil Code- मोहन कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कई प्रस्तावों को पास कर दिया गया। सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 जुलाई को जगदीशपुर में होगी। जगदीशपुर भोपाल जिले में ही है और इससे पहले इसका नाम इस्लाम नगर था।

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC), निवेश, रोजगार, 2027 युवा वर्ष और पौधरोपण अभियान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 20 जुलाई से चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में लाया जाएगा।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीरडिया को दी। उन्होंने बताया कि यूसीसी को लेकर बनी समिति की अंतिम रिपोर्ट सीएम को सौपी जा चुकी है। रिपोर्ट तैयार करने से पहले राज्य के विभिन्न वर्गों, संगठनों से सुझाव लिए गए। दूसरे राज्यों के कानूनों का भी अध्ययन किया गया।

कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द यूसीसी प्रदेश में लागू कराने के लिए संकल्पित हैं। इसलिए जगदीशपुर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक की जा रही है। इसके बाद विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

युवा वर्ष होगा 2027

कश्यप ने बताया कि सरकार यूथ के लिए भी अनेक अभियान चलाती है। सीएम ने घोषणा की है कि 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मंत्रियों से भी उन्होंने आग्रह किया है कि नवंबर से दिसंब तक युवाओं के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इसके लिए सुझाव दें। जिससे रोजगार, कौशल विकास और नवाचार से जुड़ी नई योजनाएं तैयार की जा सकें।

क्रांति गौड़ की तारीफ

चैतन्य कश्यप ने कहा कि पुरुष क्रिकेट टीम 52 साल खेलने के बाद लॉर्ड्स के मैदान में जीत पाए थे, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लॉर्ड्स के मैदान को जीत लिया। यह भारतीय महिला टीम को उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला मैच जीतकर इतिहास रचा है। इसमें खास बात यह है कि मध्यप्रदेश की अहम भूमिका रही है। इस टीम में शामिल क्रांति गौड़ मध्यप्रदेश की हैं, जिनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। यह नए खिलाड़ियों को आगे आने में प्रेरणा का कारण बनेगा।

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Updated on:

14 Jul 2026 04:06 pm

Published on:

14 Jul 2026 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में UCC लागू करने की तैयारी पूरी, 18 जुलाई की विशेष कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में आएगा विधेयक

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