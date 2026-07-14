एमपी में UCC लागू करने की तैयारी पूरी, 18 जुलाई की विशेष कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में आएगा विधेयक

चैतन्य कश्यप ने कहा कि पुरुष क्रिकेट टीम 52 साल खेलने के बाद लॉर्ड्स के मैदान में जीत पाए थे, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लॉर्ड्स के मैदान को जीत लिया। यह भारतीय महिला टीम को उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला मैच जीतकर इतिहास रचा है। इसमें खास बात यह है कि मध्यप्रदेश की अहम भूमिका रही है। इस टीम में शामिल क्रांति गौड़ मध्यप्रदेश की हैं, जिनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। यह नए खिलाड़ियों को आगे आने में प्रेरणा का कारण बनेगा।