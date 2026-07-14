भोपाल डबल मर्डर केस: जांच के लिए नहीं भेजा कट्टा, पुलिस बोली- कबाड़ में था हत्या से संबंध नहीं, उठे सवाल

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र के सुदामा नगर इलाके में रहने वाले बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में हर रोज कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। अब इस मामले की पुलिसिया जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं। सामने आया है कि, जिस घर से दंपती की डेड बॉडी रिकवर की गई, उसी घर से एक देशी कट्टा भी पुलिस को मिला था। लेकिन, पुलिस ने न तो उस कट्टे को कार्रवाई के तहत जब्त किया और न ही उसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई। पुलिस की कार्रवाई पर लापरवाही उजागर हुई है।