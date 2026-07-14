टि्वशा केस: 28 जुलाई तक जेल में रहेंगे गिरिबाला और समर्थ सिंह, वॉयस सैंपल देने से किया इंकार

वहीं बीते दिन पहले ही ट्विशा की दिल्ली एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से केस को नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली एम्स (AIIMS) के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि कथित तौर पर फंदा बनाने में इस्तेमाल की गई जिम्नास्टिक्स बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू ट्विशा की गर्दन पर मिले चोट के निशानों से मेल खाते हैं। ये रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में दी गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसमें ऐसा वैज्ञानिक सबूत मिला है, जो इस केस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।