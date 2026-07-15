कभी सुनी है अंतरिक्ष में गूंजती रहस्यमई आवाजें या चांद और मंगल पर चले हैं आप? अगर नहीं तो आ जाएं भोपाल

Bhopal News : आपने कभी अंतरिक्ष में गूंजने वाली रहस्यमयी आवाजों को नहीं सुना होगा या चंद्रमा और मंगल की ऊबड़-खाबड़ सतहों पर चलने का अहसास भी नहीं किया होगा। अब इन रोमांचक अनुभवों के लिए आपको इसरो या नासा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंतरिक्ष का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर उतर आया है। रीजनल साइंस सेंटर में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक 'हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन' गैलरी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया।