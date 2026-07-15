देश की सबसे लंबी जल सुरंग एमपी में, विंध्य के माथे पर होगा नर्मदा का ‘तिलक’

परियोजना को 2008 में मंजूरी मिली थी। 2011 में सुरंग निर्माण शुरू हुआ। लागत 799 करोड़ रुपए आंकी गई थी। भूगर्भीय परिस्थितियों, ऊंचे भूजल स्तर, सिंकहोल (अचानक जमीन धंसने), कोरोना काल और निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत के कारण परियोजना पर लगभग 1442 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्लीमनाबाद क्षेत्र में लगभग 30 मीटर गहराई पर खुदाई की गई। जर्मनी की टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का उपयोग किया गया। 56 कटर चट्टानों को काटते हुए कई बार बदलने पड़े। सुरंग पर 20 मीटर चौड़ी जमीन सुरक्षा के लिहाज से अस्थायी रूप से अधिग्रहित की गई।