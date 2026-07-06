42 करोड़ की मशीन से होगा ‘कैंसर’ का इलाज, जबलपुर में मरीजों को बड़ी राहत

यह मशीन उच्च ऊर्जा वाली एक्स-रे (फोटॉन) या इलेक्ट्रॉन बीम तैयार करती है, जो ट्यूमर के आकार और स्थान के अनुसार सटीक विकिरण देकर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है। इससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को न्यूनतम नुकसान पहुंचता है। लीनेक मशीन आ जाने से मेडिकल कॉलेज के एमसीआई में कैंसर मरीजों को अब और बेहतर इलाज मिल सकेगा। नागपुर, इंदौर, मुंबई और दिल्ली समेत अन्य शहरों पर निर्भरता कम होगी। स्टेट कैंसर अस्पताल का नया परिसर तैयार होने के बाद से ही पत्रिका लीनेक मशीन की खरीदी का मुद्दा लगातार उठता रहा।