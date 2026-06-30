फिंगरप्रिंट फेल होने की परेशानी होगी खत्म, 3.89 लाख राशन कार्डधारकों को मिलेगी राहत

जबलपुर. जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अब पूरी तरह स्मार्ट और तकनीक आधारित होने जा रही है। खाद्य विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता और सटीकता लाने के लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके तहत राशन दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के साथ आईरिस (आंख) स्कैनर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तौल प्रणाली स्थापित की जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने की समस्या से जूझ रहे बुजुर्गों, दिव्यांगों, खदानों के श्रमिकों और मेहनतकश मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी।

उपलब्ध खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जबलपुर जिले में कुल 3 लाख 89 हजार 294 राशन कार्ड हैं। जून माह में अब तक 3 लाख 72 हजार 607 कार्डधारकों ने खाद्यान्न प्राप्त किया है, जो 95.7 प्रतिशत उपलब्धि है। मई माह में यह आंकड़ा 96 प्रतिशत रहा था। विभाग का लक्ष्य नई तकनीक के माध्यम से शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न पहुंचाना है। बता दें कि यह योजना दो से तीन माह में लागू हो जाएगी। विभाग द्वारा नई मशीनों के लिए पूरे प्रदेश के लिए टेंडर किया जा रहा है, इसके लिए टेक्निकल विड हो गया है।