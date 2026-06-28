‘1 हजार पति रख सकती हूं…’ पत्नी की हत्या करने वाले पति को हाईकोर्ट ने दे दी राहत

Jabalpur News : पत्नी की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने पति की सजा कम कर दी है। कोर्ट ने पति पर पत्नी की इस टिप्पणी कि, 'तुम्हारे जैसे 1 हजार पति रख सकती हूं' को उकसावा मानते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि, इसी वजह से पति ने तैश में आकर पत्नी की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि, इस मामले में इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अब हाईकोर्ट ने सजा को 7 साल के सश्रम कारावास में बदलते हुए पत्नी की हत्या करने वाले पति को सजा में राहत दी है।