फिंगर प्रिंट नहीं अब ‘आंखों की पहचान’ से मिलेगा राशन, जबलपुर में लागू होगा स्मार्ट PDS सिस्टम

वर्तमान में राशन वितरण के दौरान केवल फिंगरप्रिंट आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है। कई बार बुजुर्गों, दिव्यांगों और मेहनतकश श्रमिकों के अंगुलियों के निशान स्पष्ट नहीं होने से उन्हें राशन मिलने में परेशानी होती है। नई व्यवस्था में आईरिस स्कैनर से आंखों की पहचान कर सत्यापन किया जाएगा, जिससे पात्र हितग्राही आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे सीधे पीओएस मशीन से जुड़े होंगे। मशीन में दर्ज मात्रा के अनुसार ही खाद्यान्न तौला जाएगा। तौल पूरी होने के बाद ही रसीद जारी होगी और उसी मात्रा की प्रविष्टि लाभार्थी के खाते में दर्ज होगी। इससे कम तौल और अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी।