Breaking News: जेल नहीं जाएगी राजा हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी, हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

Sonam Raghuvanshi news: मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले (Raja Raghuvanshi murder case) में बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत निरस्त करने की याचिका को किया खारिज कर दिया है। हाइकोर्ट ने सेशन कोर्ट के सोनम रघुवंशी को जमानत देने के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें आज सोनम रघुवंशी की तरफ से उनके वकील ने पैरवी की थी। अब सोनम जमानत पर जेल से बाहर ही रहेगी। सोनम पर अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या करने का आरोप है। आज देर शाम तक ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध हो सकती है।