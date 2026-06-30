वी-मित्र एप 76 हजार लोगों के लिए बना दुश्मन, खुल गई बड़ी-बड़ी चोरियों की पोल

जबलपुर. कभी सुख-दुख में साथ खड़े होने वाले पड़ोसी अब बिजली चोरी के मामलों में एक-दूसरे के खिलाफ मुखबिरी भी कर रहे हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शुरू किए गए वी-मित्र एप ने बिजली चोरी के खिलाफ ऐसा जन अभियान खड़ा कर दिया है, जिसमें आम नागरिक खुद बिजली कंपनी की आंख और कान बन गए हैं। परिणाम यह है कि पिछले एक वर्ष में 76,086 शिकायतें दर्ज हुईं और हजारों मामलों में बिजली चोरी पकडकऱ कंपनी ने करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान को रोकने में सफलता हासिल की है।

बिजली कंपनी के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2025 में वी-मित्र एप लागू होने के बाद लोगों ने बढ़-चढकऱ बिजली चोरी की सूचनाएं देना शुरू कर दिया। कंपनी के 20 जिलों में 4,118 लोगों ने गोपनीय तरीके से शिकायतें दर्ज कराईं। इन शिकायतों में से 69,434 मामलों की जांच पूरी की जा चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में बिजली चोरी और अनियमितताएं सामने आई हैं। खास बात यह है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है, जिससे लोगों का भरोसा इस व्यवस्था पर बढ़ा है।