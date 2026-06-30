स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, जबलपुर में ’20 हजार’ से ज्यादा स्टूडेंट को मिलेंगे लैपटॉप

वहीं, SC और ST वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 65% अंक निर्धारित हैं। इस योजना का लाभ दो तरीकों से मिलता है। पात्र छात्रों का रजिस्ट्रेशन स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। वहीं छात्रों को आमतौर पर अलग से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। स्कूल के क्लास टीचर या प्राचार्य द्वारा ही पात्र छात्रों की जानकारी और दस्तावेज (जैसे 12वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक और आधार कार्ड) एकत्र कर शिक्षा विभाग को भेजे जाते हैं।