MPPSC मेंस पर स्टे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों की दी राहत

MPPSC - मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी-पीएससी) MPPSC परीक्षा पर अभ्यर्थियों को खासी राहत दी है। कोर्ट ने एमपीपीएससी मेंस पर स्टे पर बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा यानि मेंस-2025 MPPSC Mains-2025 के आयोजन का रास्ता साफ कर दिया है। इस पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने मूल मुद्दों पर अलग से सुनवाई करने की बात कही है। राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम और आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया। अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया गया था जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।