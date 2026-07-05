फोन हैक होते ही निकाल दें सिम, तुरंत बैंक खाता फ्रीज कराएं, जबलपुर में बढ़े मामले

साइबर सेल का कहना है कि यदि किसी का फोन इस तरह संदिग्ध तरीके से व्यवहार करने लगे, तो सबसे पहले मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर दूसरे फोन में लगाएं और तत्काल संबंधित बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल कर खाता फ्रीज कराएं। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर पुलिस को सूचना दें।