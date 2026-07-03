फोटो स्टूडियो में पति को बैठाकर ब्यूटी पार्लर गई पत्नी गायब, जबलपुर में 3 दिन पहले हुई थी शादी

Jabalpur Bride Missing After Marriage: मध्यप्रदेश के जबलपुर में शादी के महज तीन दिन बाद एक नई नवेली दुल्हन के रहस्यमयी ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। नवविवाहिता पति के साथ बाजार आई थी, पति से कहा कि वो ब्यूटी पार्लर से 10 मिनट में होकर आ रही है। इसके बाद पति इंतजार करता रहा लेकिन नवविवाहिता लौटकर नहीं आई। पति के मुताबिक शादी में पत्नी को करीब 3 लाख रुपये के जेवरात दिए थे जिन्हें पहनकर पत्नी गायब हो गई। पति ने पुलिस से पत्नी को ढूंढने की मांग की है।