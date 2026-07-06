ICMR Report: कोरोना काल के बाद खूब बिक रही ‘नींद की गोलियां’, जबलपुर में स्थिति गंभीर

-समय पर नींद लाने के लिए रात का खाना सोने से 3-4 घंटे पहले खा लें।

-भारी, मसालेदार या तला हुआ खाना सोने में दिक्कत पैदा कर सकता

-रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में शहद या खसखस मिलाकर पीने से मस्तिष्क शांत होता है और अच्छी नींद आती है।

-शाम 4 बजे के बाद चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कैफीन वाले पदार्थों का सेवन न करें।

-सोने वाले कमरे को शांत, अंधेरा और आरामदायक रखें।

-बिस्तर पर केवल सोने के उद्देश्य से जाएं। वहां बैठकर टीवी देखने या ऑफिस का काम करने से बचें।