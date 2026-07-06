दतिया उपचुनाव: भाजपा की बड़ी बैठक में शिवप्रकाश का मंत्र, कांग्रेस में चौंकाने वाला नाम!

सूत्रों के मुताबिक बैठक में शिवप्रकाश ने कहा किदतियाउप चुनाव में सभी पक्षों को देखकर निर्णय लें, अभी से जुट जाएं, जनजन तक पार्टी की रीति-नीति पहुंचाए, प्रत्याशी चयन को लेकर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने हाल में गठित प्रदेश कार्य समिति को लेकर भी फीडबैक (Datia by election feedback) लिया। यह भी कहा कि जिन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, उसका पालन हो। सत्ता और संगठन का मूल मकसद जनता की सेवा होना चाहिए, इस काम में किसी भी स्तर पर पीछे न रहे। जमीन पर जाकर काम करें और कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुहतोड़ जवाब दें।