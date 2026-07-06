6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

दतिया उपचुनाव: भाजपा की बड़ी बैठक में शिवप्रकाश का मंत्र, कांग्रेस में चौंकाने वाला नाम!

datia by election: पहली बार 74 बंगला क्षेत्र में भाजपा का मंथन, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश के नेतृत्व में बनाई रणनीति, दतिया विधान सभा उपचुनाव में कौन होगा उम्मीद्वार, भाजपा-कांग्रेस की बड़ी तैयारी
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jul 06, 2026

Datia by election 2026

datia by election 2026: भाजपा का मंथन और रणनीति तय, कांग्रेस ने तैयार किया पैनल। (फोटो सोर्स: patrika creative)

Datia by election 2026: दतिया उप चुनाव को लेकर भाजपा ने पहली बार 74 बंगला क्षेत्र में बैठक कर मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक भोपाल पहुंचे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने इसकी अध्यक्षता की। सीएम डॉ. मोहन यादव व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि भाजपा इसी सप्ताह उप चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा करेगी।

शिवप्रकाश ने दिया मंत्र

सूत्रों के मुताबिक बैठक में शिवप्रकाश ने कहा किदतियाउप चुनाव में सभी पक्षों को देखकर निर्णय लें, अभी से जुट जाएं, जनजन तक पार्टी की रीति-नीति पहुंचाए, प्रत्याशी चयन को लेकर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने हाल में गठित प्रदेश कार्य समिति को लेकर भी फीडबैक (Datia by election feedback) लिया। यह भी कहा कि जिन्हें जो जिम्मेदारी मिली है, उसका पालन हो। सत्ता और संगठन का मूल मकसद जनता की सेवा होना चाहिए, इस काम में किसी भी स्तर पर पीछे न रहे। जमीन पर जाकर काम करें और कांग्रेस के दुष्प्रचार का मुहतोड़ जवाब दें।

सूत्रों के मुताबिक यहां तक कहा कि प्रदेश भाजपा (Datia by election 2026) में कहीं पर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो उस दिशा में भी काम किया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने उम्मीद्वारों का पैनल बनाया, ये नाम चर्चा में

उपचुनाव के लिए कांग्रेस में टिकट (Datia by election 2026 MP Congress) को लेकर मंथन जारी है। तीन दिन में उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस ने नामों का पैनल तैयार कर लिया है। इसमें अब राजेन्द्र भारती की पत्नी शोभा भारती का नाम शामिल किए जाने की चर्चा है।

जनता की सहानुभूति का लाभ उठाने पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। इसके पहले भारती के बेटे का नाम भी चर्चा में था। इनके अलावा घनश्याम सिंह और अवधेश नायक के नाम भी पैनल (Datia by election mp congress panel)में शामिल हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राजेन्द्र भारती ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेता नरोत्तम मिश्रा (Datia by election narottam mishra)को पटखनी दी थी। इसलिए पार्टी उनका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है।

क्या अब वन्यजीवों के लिए छोटे पड़ गए भारत के जंगल?

ये भी पढ़ें
Human wildlife conflict

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Jul 2026 10:23 am

Published on:

06 Jul 2026 10:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दतिया उपचुनाव: भाजपा की बड़ी बैठक में शिवप्रकाश का मंत्र, कांग्रेस में चौंकाने वाला नाम!

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीजेपी जीती तो जश्न, हारी तो विपक्ष करेगा तंज, जानें MP के साथ UP के लिए क्यों खास दतिया का दंगल?

Datia by election 2026 MP UP Politics
भोपाल

एमपी का ट्रैफिक मैनेज करेगी डी-कंजेशन पॉलिसी, गूगल मैप से लिया जा रहा पीक ऑवर का डेटा

MP Traffic
भोपाल

भोपाल में बनेगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, एक ही कैंपस में कई उद्योग खुलेंगे, भूमिपूजन आज

Smart Industrial Park
भोपाल

ब्राजील पर हर बार भारी पड़ा नार्वे, 28 साल पहले भी तोड़ा वर्ल्ड कप का सपना

Norway shattered Brazil World Cup dream 28 years ago too
भोपाल

भोपाल में साइबर ठगी का अजब केस, बिल अपडेट के नाम पर खाते में लिए 12 रुपए और 90 हजार पार

Cyber Fraud
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.