बैतूल में मालिक की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ डॉगी, कुछ दूर चलकर त्याग दिए प्राण

अब वो समय आ गया था, जब प्रदीप जैन को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था। सभी परिजन भी पहुंच चुके थे और अंतिम यात्रा का समय भी आ गया था। रिश्तेदारों ने जैसे ही पार्थिव शरीर को कांधों पर उठाया और विश्राम घाट के लिए रवाना हुए तो डुग्गू भी अर्थी के साथ-साथ चल पड़ा। लेकिन, कुछ कदम चलने के बाद ही अचानक वो निढाल होकर जमीन पर गिर गया। इस बीच कुछ लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य डुग्गू के अचानक गिरने पर हैरानी के साथ उसकी जांच पड़ताल में जुट गए। काफी देर तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि, आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि जो डॉगी चंद सेकंड पहले अर्थी के साथ चल रहा था। वो उनके सामने मृत अवस्था में पड़ा था।