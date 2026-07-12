पर्यटकों के लिए खुशखबरी, जबलपुर में तवा बांध पर फिर चलेगा क्रूज और मोटरबोट

Motorboat at Tawa Dam: एमपी में जबलपुर बरगी बांध के मोटर बोट हादसे के बाद सूनसान पड़े वोट क्लब अब फिर से गुलजार होंगे। यहां वॉटर सफारी गतिवि​धियां शुरू हो सकेंगीं। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोट्र्स ने नर्मदापुरम के तवा बोट क्लब, भोपाल, नीमच, ओंकारेश्वर, मैहर का सरसी बोट क्लब में मोटर बोट संचालन शुरू करने की अनुमति दे दी है। जबलपुर के बरगी डेम को बोट का संचालन अभी बंद ही रहेगा। तवा रिसॉर्ट्स ने शनिवार से नदी के बैक वाटर में हाउसबोट, क्रूज, जलपरी, मोटर बोट चलाकर टेस्टिंग की।