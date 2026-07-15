एमपी में मानसून ब्रेक… ट्रफ ऊपरी हिस्से में, अलनीनो फैक्टर से कमजोर पड़ा सिस्टम

मौसम विशेषज्ञ डॉ. जी.डी. मिश्रा के अनुसार, जब मानसूनी ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर हिमालय की तलहटी के पास खिसक जाती है, तो मध्य और पश्चिमी भारत में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाती हैं। इसी स्थिति को मानसून ब्रेक कहा जाता है। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश में बारिश में कमी का कारण भी मानसूनी ट्रफ का हिमालय की तराई के आसपास बने रहना है। अगले एक सप्ताह में इसके सामान्य स्थिति की ओर लौटने की संभावना है, जिससे बारिश फिर बढ़ सकती है। इसके साथ ही, इस साल अलनीनो की परिस्थितियां भी विकसित हो रही हैं, जो सामान्य तौर पर भारतीय मानसून को कमजोर कर सकती हैं और बारिश में कमी का एक बड़ा कारण बन सकती हैं।