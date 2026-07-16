सोती हुई बेटी को मारकर ‘बेशकिमती खजाना’ निकालने गया पिता, भोपाल से 3 महीने बाद खेत में मिला कंकाल

Bhopal News :मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाले देहात इलाके से अंधविश्वास और लालच की एक ऐसी हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय रिश्तों को शर्मसार करके रख दिया है। यहां एक कलयुगी पिता ने गड़े हुए धन को पाने के लालच में अपनी ही नाबालिग बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। जिले के सूखीसेवनिया थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर मुख्य आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।