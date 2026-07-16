एमपी के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शादी-पार्टी के लिए अब पूरी ट्रेन कर सकेंगे बुक

Train Online Booking: मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, बीना, रीवा, उज्जैन या छतरपुर से शादी-ब्याह, धार्मिक यात्रा या शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले बड़े समूहों के लिए राहतभरी खबर है।शादी-ब्याह, धार्मिक यात्राओं, शैक्षणिक भ्रमण और बड़े समूहों के पर्यटन को आसान बनाने के लिए रेलवे ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब यात्री रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के एफटीआर (फुल टैरिफ रेट) पोर्टल के माध्यम से पूरी ट्रेन या ट्रेन के कोच ऑनलाइन बुक करा सकेंगे। यह सुविधा यात्रा की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले से लेकर 6 माह पहले तक उपलब्ध रहेगी, जिससे बड़े समूहों को एक साथ सुविधाजनक और व्यवस्थित यात्रा का विकल्प मिलेगा।