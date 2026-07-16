16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शादी-पार्टी के लिए अब पूरी ट्रेन कर सकेंगे बुक

Full Train Online Booking: बारात लेकर जाना है या तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। अब रेलवे की नई सुविधा से पूरी ट्रेन या ट्रेन का कोच ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jul 16, 2026

railway full train online booking irctc scheme for wedding groups

Full Train Online Booking Scheme: शादी-पार्टी के लिए अब पूरी ट्रेन कर सकेंगे बुक (फोटो सोर्स- Patrika)

Train Online Booking: मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, बीना, रीवा, उज्जैन या छतरपुर से शादी-ब्याह, धार्मिक यात्रा या शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले बड़े समूहों के लिए राहतभरी खबर है।शादी-ब्याह, धार्मिक यात्राओं, शैक्षणिक भ्रमण और बड़े समूहों के पर्यटन को आसान बनाने के लिए रेलवे ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब यात्री रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के एफटीआर (फुल टैरिफ रेट) पोर्टल के माध्यम से पूरी ट्रेन या ट्रेन के कोच ऑनलाइन बुक करा सकेंगे। यह सुविधा यात्रा की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले से लेकर 6 माह पहले तक उपलब्ध रहेगी, जिससे बड़े समूहों को एक साथ सुविधाजनक और व्यवस्थित यात्रा का विकल्प मिलेगा।

यहां समझे बुकिंग का तरीका

रेलवे के अनुसार एफटीआर योजना के तहत किसी भी सामान्य एक्सप्रेस या मेल ट्रेन में अधिकतम दो कोच बुक कराए जा सकते हैं। प्रत्येक कोच की बुकिंग के लिए 50 हजार रुपए की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। वहीं, यदि किसी संस्था, धार्मिक संगठन, पर्यटन समूह या अन्य बड़े दल को पूरी ट्रेन की आवश्यकता है, तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 24 कोच तक की ट्रेन बुक कराई जा सकती है। पूरी ट्रेन की बुकिंग के लिए 9 लाख रुपए की सुरक्षा राशि निर्धारित की गई है।

सफर करने में नहीं होगी दिक्कत

अधिकारियों का कहना है कि इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ शादी समारोह में शामिल होने वाले परिवारों, तीर्थ यात्रियों. स्कूल-कॉलेजों के शैक्षणिक भ्रमण, सेना, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं व बड़े पर्यटन समूहों को मिलेगा। इससे अलग-अलग यात्रियों के लिए टिकट बुक कराने की कठिन प्रक्रिया खत्म होगी और पूरा समूह एक ही ट्रेन या कोच में एक साथ यात्रा कर सकेगा।

बुकिंग रद्द करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश

बुकिंग रद्द करने के लिए भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। यात्रा से दो दिन पहले तक रद्द करने पर सुरक्षा राशि का केवल 10 प्रतिशत काटा जाएगा। यात्रा से एक दिन पहले से लेकर चार घंटे पहले तक बुकिंग रद्द करने पर कुल किराए का 25 प्रतिशत शुल्क कटेगा। वहीं, यात्रा से चार घंटे के अंदर व निर्धारित समय के बाद बुकिंग निरस्त करने पर किराए का 50 प्रतिशत काटा जाएगा।

बढ़ेगी पारदर्शिता

एफटीआर पोर्टल के से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और बड़े समूहों को एक ही मंच पर ट्रेन या कोच आरक्षित कराने की सुविधा मिलेगी। इससे समूह यात्राएं पहले की तुलना में अधिक सरल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनेंगी तथा देशभर में धार्मिक, सामाजिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

इंदौर से आबूधाबी की सीधी उड़ान शुरू, सरकार देगी 15 लाख, यात्रियों का किराया होगा आधा

ये भी पढ़ें
CM Mohan Yadav indore to abu dhabi direct flight MP Civil Aviation Policy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 05:11 pm

Published on:

16 Jul 2026 05:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शादी-पार्टी के लिए अब पूरी ट्रेन कर सकेंगे बुक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘एक बार एमपी आइए, यहीं के होकर रह जाएंगे’, दिल्ली में निवेशकों से बोले CM मोहन यादव

MP Investor Summit
भोपाल

हर चौथा व्यक्ति बिना सलाह इस्तेमाल कर रहा ‘आई ड्रॉप’, भोपाल में किया गया रिसर्च

Eye drops: एक्सपायर्ड ड्रॉप सबसे बड़ा खतरा (Photo Source- freepik)
भोपाल

दो मंत्रियों के विभाग ले लिए, भाजपा की किरकिरी कराने वाले ‘विवादित सात’ मंत्री अब भी बेदाग!

MP BJP
भोपाल

सोती हुई बेटी को मारकर ‘बेशकिमती खजाना’ निकालने गया पिता, भोपाल से 3 महीने बाद खेत में मिला कंकाल

Father Killed Daughter
भोपाल

एमपी के ’33 जिलों’ में सामान्य से कम बारिश, किसानों की चिंता बढ़ी, तेज बारिश के आसार नहीं

MP Monsoon: एमपी में सूखे जैसे हालात (Photo Source - freepik)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.