एमपी में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट: लखन पटेल को अब आनंद विभाग, मुख्यमंत्री के पास पहुंचे 12 महकमे

मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री लखन पटेल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार वापस ले लिया है। यह विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास रहेगा। उनके पास गृह, सामान्य प्रशासन सहित 11 विभाग हैं। पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों के बीच सिर्फ एक ही मंत्री के विभाग में फेलबदल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही विस्तार किया जाएगा। जैसा की पिछले कुछ दिनों पहले सीएम मोहन यादव ने भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही थी। जिसमें नए चेहरों को भी मौका देने की बात कही गई थी।