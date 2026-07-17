141 किमी. दूर से जॉब के लिए इंदौर लाई गई लड़कियां, कर ली गई कैद, 7 ने की शिकायत

शिकायत को गंभीर मानते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय के निर्देश पर राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कंपनी और उससे जुड़े हॉस्टल में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवतियों ने आरोप लगाया कि करीब दस दिन पहले उन्हें 141 किमी. दूर रतलाम से नौकरी दिलाने का भरोसा देकर इंदौर बुलाया गया। यहां राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रेती मंडी स्थित एक परिसर में रखा गया, जहां पहले से 25 से 30 अन्य युवतियां भी मौजूद थीं। उनका कहना है कि उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध वहीं रोककर रखा गया और बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी।