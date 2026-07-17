तनाव से जीता, री-नीट में नहीं खोया धैर्य… इंदौर के आराध्य गर्ग ने हासिल की ऑल इंडिया 110वीं रैंक

NEET UG 2026 Result: नीट-यूजी 2026 का परिणाम जारी होने के साथ ही इंदौर के विद्यार्थियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। शहर के आराध्य गर्ग ने ऑल इंडिया रैंक 110 हासिल की है। विशेषज्ञ विजित जैन ने बताया कि कड़े मुकाबले और सख्त परीक्षा प्रक्रिया के बीच मिली इस सफलता को विद्यार्थियों की मेहनत और निरंतर तैयारी का परिणाम माना जा रहा है।