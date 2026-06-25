NEET पेपर लीक को लेकर कांग्रेस आक्रामक, MP में उतारे कई बड़े नेता

NEET Paper Leak Latest News- नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। इसी सिलसिले में गुरुवार को मध्यप्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस नेता प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मध्यप्रदेश के कई बड़े नेता दूसरे राज्यों में प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं, वहीं अन्य प्रदेशों के नेता गुरुवार को मध्यप्रदेश में प्रेस कांफ्रेंस कर इस मुद्दे को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।