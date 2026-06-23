भूमि सौदों को लेकर MP में नया राजनीतिक घमासान, कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की

जीतू पटवारी (jitu patwari) ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोटर्स में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री से जुड़े कुछ व्यक्तियों एवं उनके करीबियों की कंपनियों के नाम पर उज्जैन एवं आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भूमि दर्ज बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार इनके नाम पर लगभग 245 प्लॉटों में 335 एकड़ भूमि होने तथा वर्ष 2021 से 2025 के बीच लगभग 253 एकड़ भूमि खरीदे जाने का दावा किया गया है। केवल वर्ष 2024-25 के दौरान 137 प्लॉटों में 168 एकड़ भूमि खरीदे जाने का उल्लेख भी सामने आया है।