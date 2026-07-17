मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, एमपी और महाराष्ट्र के 6 जिलों से ली जाएगी जमीन

Manmad-Indore Rail Line Project: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच निर्माणधीन बहुप्रतीक्षित 309 किमी लंबी मनमाड़-इंदौर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के लिए महाराष्ट्र और मप्र में कुल 349.7890 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित की गई है, जिसके हस्तांतरण की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर शुरू होगी। इंदौर जिले के लिए 14.6680 हेक्टेयर वन जमीन चिन्हित की गई है। मनमाड़-इंदौर रेल संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे ने बताया, रेल परियोजना निमाड़, मालवा और उत्तर महाराष्ट्र के लाखों लोगों की वर्षों पुरानी मांग है।