MP Weather : 10 दिन बाद एमपी में एक्टिव हुए दो मानसूनी सिस्टम, 29 जिलों में होगी झमाझम बारिश

इनमें सबसे ज्यादा छतरपुर जिले के बड़ामलेहरा में सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। स्थानीय स्तर पर जिस तरह का मौसमी तंत्र बना, उससे इस हफ्के अच्छी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि, इससे पहले चार से आठ जुलाई के बीच बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 9 जुलाई से प्रदेशभर में पूरी तरह से बारिश की गतिविधियां बंद होने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना तो करना ही पड़ रहा था। साथ ही, किसानों का भी बुरा हाल था। लेकिन अब नए मानसूनी अपडेट ने आम लोगों के साथ - साथ किसानों के लिए बड़ी राहत का अपडेट दिया है।