MP विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस का प्लान तैयार, नौकरी, भ्रष्टाचार और जमीन मुद्दे पर भाजपा को घेरेगी

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस लेकर सीएम द्वारा अपने पास रखने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनता यह जानना चाहती है कि क्या विभाग बदलने से व्यवस्था भी बदलेगी। पटवारी ने आरोप लगाया कि जिन विभागों की जिम्मेदारी सीधे सीएम के पास है, वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसे में अब पशुपालन विभाग भी अपने पास रखने के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि जिस भाजपा ने वर्षों तक गाय को अपनी राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया, उसी के शासन में मध्य प्रदेश का गोवंश सबसे अधिक उपेक्षित है। प्रदेश की गौशालाओं में चारे, पानी, उपचार और संसाधनों की कमी लगातार सामने आती रही है।