कुर्सी बचाने को छुआछूत का सहारा? प्रतिमा बागरी की दलील पर एमपी में मचा सियासी बवाल

समिति के समक्ष प्रतिमा बागरी ने अपने पक्ष में वर्ष 2004 में जारी मूल हस्तलिखित एवं डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, वंशावली, पूर्वजों से जुड़े राजस्व अभिलेख, विभिन्न शासकीय रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज पेश किए। उन्होंने परदादा रामगोपाल बागरी के समय वर्ष 1916 से संबंधित राजस्व अभिलेख भी दिए। प्रयागराज के पंडों के पास मौजूद वंशावली अभिलेख भी दिया। समिति ने पहले सतना कलेक्टर, एसपी समेत कई स्तर पर जांच कराई। 1916 व उसके बाद के दस्तावेज जांचे। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अध्ययन किया। आदिम जाति अनुसंधान संस्थान मप्र के अध्ययन का हवाला देते हुए माना, बागरी जाति का राजपूत जाति के साथ रोटीबेटी का रिश्ता नहीं है। भेदभाव से जुड़े कई अन्य बिंदुओं का भी जिक्र किया।