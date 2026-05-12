ऐतिहासिक आयोजन: गांव की 580 ‘लाडलियों’ का सम्मान, आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय

​भक्ति और सम्मान का संगम

​श्रीमद्भागवत कथा के आध्यात्मिक वातावरण के बाद इस सामाजिक समारोह ने गाँव में उत्सव जैसा माहौल बना दिया। लोगो ने बामनवाली गांव की तुलना वृंदावन से करते हुए बताया कि 20 वर्ष से 95 वर्ष तक की बेटियों ने आयोजन की दिल खोलकर प्रसंशा की, उपस्थित जनसमूह ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और रिश्तों की अहमियत समझने का मौका मिलता है।