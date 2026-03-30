Mau News: ₹10 के किराए पर सरेराह बवाल, बेल्ट से युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

मऊ जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के सलाहाबाद के पास तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज के समीप सड़क पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ युवकों ने एक ऑटो चालक को फिल्मी अंदाज में घेरकर बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी। राहगीरों की मौजूदगी में हुई इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।