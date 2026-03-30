29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: ₹10 के किराए पर सरेराह बवाल, बेल्ट से युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

Mau Crime: मऊ जिले में महज ₹10 के किराए को लेकर हुई मारपीट का मामला सामने आया है, जहां दबंगई का खुला प्रदर्शन करते हुए कुछ लोगों ने एक ऑटो चालक को बीच सड़क पर घेरकर बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Mar 29, 2026

Mau Crime: मऊ जिले में महज ₹10 के किराए को लेकर हुई मारपीट का मामला सामने आया है, जहां दबंगई का खुला प्रदर्शन करते हुए कुछ लोगों ने एक ऑटो चालक को बीच सड़क पर घेरकर बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

मऊ जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के सलाहाबाद के पास तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज के समीप सड़क पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ युवकों ने एक ऑटो चालक को फिल्मी अंदाज में घेरकर बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी। राहगीरों की मौजूदगी में हुई इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ऑटो चालक ने क्या बोला जानिए

पीड़ित ऑटो चालक, जिसकी पहचान कल्लू के रूप में हुई है, ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन से कुछ सवारियों को लेकर चला था। गंतव्य पर पहुंचने के बाद जब उसने उनसे मात्र ₹10 किराया मांगा, तो सवारियों ने विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने बेल्ट निकालकर उसकी पिटाई शुरू कर दी।

पीड़ित ने यह भी बताया कि वह हमलावरों को न तो जानता है और न ही पहचानता है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग खुलेआम हो रही इस तरह की अराजकता पर चिंता जता रहे हैं।

फिलहाल, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।

#CoughSyrupCaseमें अब तक

Mau News: ₹10 के किराए पर सरेराह बवाल, बेल्ट से युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

देवी प्रतिमा।

चैत्र नवरात्र पर ज्वाला देवी दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

UP Board Exam 2026: किस जिले में सबसे ज्यादा छात्रों ने छोड़ी परीक्षा? देखें पूरी लिस्ट

Kanpur News: एक आदमी…दो पासपोर्ट! खेल का खुलासा, मुकदमा दर्ज

Kanpur News:दुकान से मूर्तियां समेटकर भागे चोर, CCTV ने खोला राज,तीन गिरफ्तार

Kanpur News:29 साल तक करता रहा नौकरी, एक दस्तावेज़ ने खोल दी फर्जीवाड़े की पोल

Kanpur News:‘कोडीन सीरप किंग’ की 9.50 करोड़ की सल्तनत सील, इनोवा से बैंक खाते तक जप्त

Kanpur News:शराब न देने पर सेल्समैन और साथी की पिटाई, एक की मौत

किसानों को फटकारते दफ्तर से बाहर निकालते कृषि कर्मी।

किसानों को फटकार कृषि कार्यालय से निकाला बाहर, बंद कर दी शटर

क्रिकेट आयोजन।

ओपन में जेडी सेमीफाइनल में तो वेटरन में जेआरबी क्वार्टर फाइनल में

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 09:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: ₹10 के किराए पर सरेराह बवाल, बेल्ट से युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत, गेहूं के खेत में मिला खून से सब शव

Mau news
मऊ

मऊ – अयोध्या से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पेड़ से टकराई, 40 घायल — मऊ के रतनपुरा में बड़ा हादसा

मऊ

Mau News: चोरी की बाइक के साथ दो शातिर चोर गिरफ्तार

मऊ

Mau News: मुख्तार अंसारी पर हमले के मामले में बृजेश सिंह बरी, कोर्ट का आया फैसला

मऊ

Mau News: सोशल मीडिया से घोसी सांसद पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.