Kanpur News: एक आदमी…दो पासपोर्ट! खेल का खुलासा, मुकदमा दर्ज

जानकारी के मुताबिक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ की जांच में यह मामला उजागर हुआ। कार्यालय की ओर से पुलिस आयुक्त कार्यालय कानपुर नगर को भेजे गए पत्र में बताया गया कि रावतपुर गांव के रोशन नगर निवासी सुनील ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवा लिए।पहला पासपोर्ट 17 अप्रैल 2009 को जारी हुआ था, जिसकी वैधता 16 अप्रैल 2019 तक थी। इस पासपोर्ट में आवेदक की जन्मतिथि 20 दिसंबर 1985 दर्ज कराई गई थी, जबकि पिता का नाम विश्वनाथ यादव और माता का नाम शांति देवी अंकित था।