‘सोलह से कम उम्र के नाबालिगों के इंटरनेट उपयोग पर बैन लगाने पर विचार करे केंद्र सरकार’

याचिकाकर्ता एस विजयकुमार ने अपनी याचिका में कहा कि इंटरनेट पर अश्लील वीडियो खुलेआम प्रसारित हो रहे हैं, जिन्हें कोई भी, यहां तक कि बच्चे भी देख सकते हैं। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत कार्रवाई हो और अश्लील वीडियो को ब्लॉक किया जाए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एवं तमिलनाडु बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सचिवों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के सचिव को भी निर्देश जारी करने की मांग की।