Mau News: मौसम लेने वाला है करवट, पड़ेगी कड़ाके की ठंड



मऊ समेत आजमगढ़ मंडल में भी सुबह शाम धुंध छाई रहेगी।कल यानि की 25 नवंबर से मौसम के करवट लेने की संभावना बढ़ गई है। अब दिन में भी लोगों को गरम कपड़े पहनने की जरूरत महसूस होने लगी है।

डॉक्टरों के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों का इस मौसम में खास खयाल रखना चाहिए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।