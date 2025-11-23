Mau News: मौसम लेने वाला है करवट, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

दिल्ली में मौसम ने बिगाड़े हालात।
Cold weather: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिज़ाज एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पूर्वी दिशा और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा तथा ऊपरी वायुमंडल में छाए बादलों के कारण राज्य के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब डेढ़ डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। वहीं, अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब प्रदेश के कई शहरों में पारा लुढ़कने का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और काशी सहित विभिन्न जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऊंचे बादलों की मौजूदगी के चलते रात के तापमान में फिलहाल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
मऊ समेत आजमगढ़ मंडल में भी सुबह शाम धुंध छाई रहेगी।कल यानि की 25 नवंबर से मौसम के करवट लेने की संभावना बढ़ गई है। अब दिन में भी लोगों को गरम कपड़े पहनने की जरूरत महसूस होने लगी है।
डॉक्टरों के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों का इस मौसम में खास खयाल रखना चाहिए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
