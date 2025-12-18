18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

मऊ

Mau Cold Weather: मऊ में कुहरे का कहर, 24 घंटे में तीन की मौत

घने कोहरे की वजह से 24 घंटे के अंदर ही 3 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। अलग अलग घटनाओं में कुहरे के कारण हुई मौत के कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ।

मऊ

Abhishek Singh

Dec 18, 2025

Mau

Mau news, Pc: Patrika

Mau Accident News: मौसम की मार और कोहरे से लोग खासे परेशान हो गए हैं। घने कोहरे की वजह से 24 घंटे के अंदर ही 3 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। अलग अलग घटनाओं में कुहरे के कारण हुई मौत के कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ।

जानिए कहाँ कहाँ हुई दुर्घटना


पहली घटना मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के डांडी मोड़ की है जहां बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बख्तावरघाट पुल के पास शहरोज फोरलेन पर कोहरे के कारण एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक बब्बन यादव (45), पुत्र सूबेदार यादव, निवासी सलाहाबाद मोड़, थाना कोतवाली मऊ की मौके पर ही मौत हो गई।


दूसरी घटना मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर की है , यहां एक स्कूली बस की टक्कर से 65 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह घटना उस समय हुई जब बस को पीछे किया जा रहा था और बुजुर्ग उसकी चपेट में आ गए।

मृतक की पहचान कुबेर, मऊ निवासी मुन्नी लाल यादव (पुत्र शिवमंगल यादव, उम्र 65 वर्ष) के रूप में हुई है।
वहीं तीसरी घटना मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बढूआ गोदाम के पास बुधवार शाम करीब 8:30 बजे हुई, जब एक तेज रफ्तार बाइक ट्रेलर से टकरा गई।

जानकारी के अनुसार, घने कोहरे के कारण बदुवा गोदाम फोर लेन के पास बाइक ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में गुलशन कुमार पुत्र सीता यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, मटेहू, जनपद गाजीपुर निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र नंदलाल राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घटनाओं से पूरे जिले में कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे को देखते हुए सावधानी से वाहन चलाएं।

Published on:

18 Dec 2025 09:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Cold Weather: मऊ में कुहरे का कहर, 24 घंटे में तीन की मौत

