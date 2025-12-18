Mau Cold Weather: मऊ में कुहरे का कहर, 24 घंटे में तीन की मौत

जानकारी के अनुसार, घने कोहरे के कारण बदुवा गोदाम फोर लेन के पास बाइक ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में गुलशन कुमार पुत्र सीता यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, मटेहू, जनपद गाजीपुर निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र नंदलाल राजभर गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घटनाओं से पूरे जिले में कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे को देखते हुए सावधानी से वाहन चलाएं।