Mau News: प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील में कीड़े मिलने से हड़कंप

बीएसए ने स्पष्ट किया कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्राम प्रधान से भी बातचीत की है और लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि मिड-डे मील की साफ-सफाई, गुणवत्ता और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।