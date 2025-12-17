17 दिसंबर 2025,

मऊ

Mau News: प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील में कीड़े मिलने से हड़कंप

प्राथमिक विद्यालय जमालपुर विक्मपुर में मिड-डे मील में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। मंगलवार को परोसे गए दाल-चावल में कीड़े पाए जाने के बाद बच्चों ने भोजन करने से इनकार कर दिया, जिससे विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 17, 2025

Mau news

Pc: Patrika

Mau News: मऊ जिले के घोसी तहसील अंतर्गत बड़राव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जमालपुर विक्मपुर में मिड-डे मील में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। मंगलवार को परोसे गए दाल-चावल में कीड़े पाए जाने के बाद बच्चों ने भोजन करने से इनकार कर दिया, जिससे विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

घटना मंगलवार दोपहर की है। सरकारी मेनू के अनुसार बच्चों को दाल-चावल परोसा जा रहा था। भोजन के दौरान कई बच्चों की थाली में दाल-चावल के बीच कीड़े तैरते हुए दिखाई दिए। इसे देखकर बच्चों ने खाना छोड़ दिया और शोर-शराबा करने लगे।

बच्चों ने हंगामा किया तो विद्यालय पहुंचे अभिवावक

बच्चों के हंगामे की सूचना मिलते ही अभिभावक विद्यालय पहुंचे। उन्होंने भोजन में कीड़े होने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उच्चाधिकारियों से शिकायत करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थिति बिगड़ती देख विद्यालय के शिक्षकों ने पका हुआ भोजन पशुओं को खिला दिया और बच्चों को बिना भोजन कराए कक्षाओं में भेज दिया।

BSA ने मांगा स्पष्टीकरण

मामले पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) संतोष उपाध्याय ने बताया कि बड़राव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जमालपुर में दाल में कीड़े मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने संबंधित प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है तथा रसोइयों को भविष्य में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

बीएसए ने स्पष्ट किया कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्राम प्रधान से भी बातचीत की है और लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि मिड-डे मील की साफ-सफाई, गुणवत्ता और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील में कीड़े मिलने से हड़कंप

