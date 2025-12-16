Mau News: मऊ के लाल ने किया कमाल, IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए चयनित



आपको बता दें कि रवि सिंह के पिता पृथ्वीराज सिंह यूपी पुलिस के क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हैं । बचपन से क्रिकेट के प्रति दीवानगी रखने वाले रवि सिंह भी पिता के साथ बनारस में रहकर के साथ रहकर सिगरा स्टेडियम में खेलते थे। रवि इस समय ये कोलकाता रेलवे टीम के खिलाड़ी हैं। आईपीएल में इनके चयन से चारों तरफ जश्न का माहौल है।