Mau News: मऊ के लाल ने किया कमाल, IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए चयनित

IPL Rajsthan Royels: मऊ के इमिलियाडीह निवासी रवि सिंह ने आईपीएल के राजस्थान रॉयल्स टीम में चयनित हो कर इतिहास बना दिया है। राजस्थान रॉयल्स ने रवि सिंह को 95 लाख रुपए में खरीदा है।
रवि सिंह के इस चयन से परिवार समेत पूरे जिले में खुशी की लहर सी दौड़ गई है।
आपको बता दें कि रवि सिंह के पिता पृथ्वीराज सिंह यूपी पुलिस के क्राइम ब्रांच में पोस्टेड हैं । बचपन से क्रिकेट के प्रति दीवानगी रखने वाले रवि सिंह भी पिता के साथ बनारस में रहकर के साथ रहकर सिगरा स्टेडियम में खेलते थे। रवि इस समय ये कोलकाता रेलवे टीम के खिलाड़ी हैं। आईपीएल में इनके चयन से चारों तरफ जश्न का माहौल है।
