Cold Weather : मऊ में कुहरे का कहर, कहीं ट्रैक्टर और डम्फर में भिड़ंत तो कहीं स्कूली बस पलटी, एक की मौत

Cold Weather Accident: मऊ जनपद में बुधवार सुबह घने कोहरे ने एक बार फिर कहर बरपाया। कोपागंज थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जबकि अन्य दुर्घटनाओं में यातायात प्रभावित रहा।
पहली घटना कोपागंज थाना क्षेत्र के बख्तावरघाट पुल के पास शहरोज फोरलेन पर सुबह करीब 5:30 बजे हुई। घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने सीमेंट लादकर जा रहे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक बब्बन यादव (45 वर्ष), निवासी सलाहाबाद मोड़, थाना कोतवाली मऊ, पुत्र सूबेदार यादव की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टक्कर के बाद ट्रेलर चालक वाहन समेत फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।
कोपागंज थानाध्यक्ष रविन्द्र नाथ राय ने बताया कि यह हादसा शहरोज स्थित तमसा नदी के पास, औरंगाबाद पुल से पहले अंबेडकर मूर्ति के नजदीक हुआ। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक मार्ग पर आवागमन भी प्रभावित रहा।
इसी थाना क्षेत्र में एक अन्य घटना शाहपुर गांव में सामने आई, जहां सेंट जेवियर स्कूल की बस घने कोहरे के कारण सड़क से उतरकर 11 हजार वोल्ट के बिजली खंभे से टकरा गई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी स्कूली बच्चे सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
लगातार हो रहे हादसों से स्पष्ट है कि मऊ जनपद में कोहरे का असर तेज हो गया है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे में सावधानी बरतें और गति नियंत्रित रखकर वाहन चलाएं।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग