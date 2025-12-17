Cold Weather : मऊ में कुहरे का कहर, कहीं ट्रैक्टर और डम्फर में भिड़ंत तो कहीं स्कूली बस पलटी, एक की मौत

पहली घटना कोपागंज थाना क्षेत्र के बख्तावरघाट पुल के पास शहरोज फोरलेन पर सुबह करीब 5:30 बजे हुई। घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने सीमेंट लादकर जा रहे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक बब्बन यादव (45 वर्ष), निवासी सलाहाबाद मोड़, थाना कोतवाली मऊ, पुत्र सूबेदार यादव की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टक्कर के बाद ट्रेलर चालक वाहन समेत फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।