Weather Update: यूपी में शुरू हुई कड़ाके की ठंड, छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई शून्य

UP Weather: मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। जैसे जैसे दिसंबर बीत रहा कोहरे और ठंड की दस्तक ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। 17 दिसंबर को सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी शून्य हो गई है। घने कोहरे की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा।