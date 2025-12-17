Weather Update: यूपी में शुरू हुई कड़ाके की ठंड, छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई शून्य

UP Weather: मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। जैसे जैसे दिसंबर बीत रहा कोहरे और ठंड की दस्तक ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। 17 दिसंबर को सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी शून्य हो गई है। घने कोहरे की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अमरोहा में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है।
कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंडी हवा के साथ गलन वाली सर्दी भी महसूस की जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2–3 दिनों तक सुबह और रात में कोहरा बना रह सकता है, जबकि दिन में हल्की धूप निकलने की संभावना है।
कोहरे को देखते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि
