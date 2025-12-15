Mau News: खड़ंजा विवाद बना संग्राम, महिलाओं ने SDM का कालर पकड़ा

एसडीएम ने बताया कि जिस खड़ंजे का निर्माण कराया जा रहा है वह संपूर्ण गांव का एकमात्र सार्वजनिक मार्ग है, जिस पर वर्ष 2023 और 2024 में सरकारी धन खर्च किया जा चुका है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी द्वारा लिखित रूप से पुष्टि भी की गई है। उन्होंने कहा कि विजयशंकर तिवारी और उनके परिजन बार-बार न्यायालय के आदेश का हवाला देकर कार्य रोकने का प्रयास कर रहे थे, जबकि अपर आयुक्त के स्पष्ट आदेश हैं कि मार्ग का निर्माण कराया जाए।